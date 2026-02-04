سب انسپکٹر عبد الحمید خان کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب
میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی جانب سے سب انسپکٹر عبد الحمید خان (انچارج متفرق سٹور) کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پولیس لائنز میں پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی جانب سے سب انسپکٹر عبد الحمید خان (انچارج متفرق سٹور) کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پولیس لائنز میں پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ڈی پی او میانوالی نے میانوالی پولیس کی جانب سے سب انسپکٹر عبد الحمید خان کو سوئینر پیش کیا۔