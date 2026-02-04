صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے پر 15افراد کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے پر 15افراد کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے پر 15افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

 137جنوبی میں نہر کے دونوں اطراف محکمہ جنگلات کی سرکاری اراضی پر مبینہ طور پر شبرات خان، معظم خان وغیرہ نے قبضہ کر نے کی کوشش کی اطلاع ملنے پر محکمہ جنگلات کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جس نے فوری طور پر سرکاری جگہ خالی کرنے کا کہا تو ملزمان نے کارسرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے انکار کر دیا جس پر دس نامزد اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

