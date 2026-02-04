صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دولہا سمیت پانچ افراد گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دولہا سمیت پانچ افراد گرفتار کر لئے گئے ، پولیس کے مطابق محب پورچک مدینہ میں اسامہ کی شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم لگا کر۔۔۔

 ڈانس محفل کے دوران ہلا گلا کر کے اہل علاقہ کے آرام میں خلل ڈالا جا رہا تھا ، کہ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، سٹیج سے دولہا، اسکے دوستوں عبدالجبار، بلال، محمد طیب، محمد افضل کو قابو کر لیا گیا جبکہ دیگر فرار ہو گئے ، درجن سے زائد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ دولہا کی فوری طور پر ضمانت کروا کر بارات روانہ کی گئی۔ 

 

