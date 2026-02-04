ٹیکس وصولی کی موثر مانیٹرنگ،بروقت رپورٹ کی فراہمی ناکام
ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور ڈویژنل سپروائزر کمیٹیا ں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکیں
(سٹاف رپورٹر)پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرف سے ٹیکس وصولی کی موثر مانیٹرنگ اور حکام کو بروقت رپورٹ کی فراہمی کیلئے ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور ڈویژنل سپروائزر کمیٹیا ں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکیں اور ان کا قیام صر ف سرکاری ریکارڈ کو مرتب کرنے اور ناکامیوں کی پردہ داری تک محدود ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت کی طرف سے ضلع میں ٹیکس دہندگان کی طرف سے وصول ہونے والے ریونیو اور اسے شفاف انداز سے خزانے میں جمع کروائے جانے کے عمل کی مانیٹرنگ کیلئے ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس اور ڈویژن میں ریونیو کی رپورٹ کے لئے ڈویژنل سپروائزری کمیٹیاں تشکیل دی تھیں۔
جن کی کارکردگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حالیہ دو سالوں کے دوران ابھی تک کوئی قابل ذکر بہتری سامنے آ ئی اور نہ ہی یہ کمیٹیاں اپنے جاری احکامات پر عملدرآمد کروا سکیں، گزشتہ ڈیڑھ سال سے یہ صرف سرکاری ریکارڈ میں قائم ہیں جبکہ ان کا مقصد بے معنی ہو کر رہ گیا’ جس کی وجہ سے رواں مالی سال کے تحت ریونیو وصولیاں ایک چیلنج بن کر رہ گئی ہیں،پی آر اے کی جانب سے شوکاز نوٹسز کے باوجود رواں سہ ماہی وصولیوں کی رفتار بھی بہتر نہیں ہو سکی ، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ضلعی ٹاسک فورس اور ڈویژنل سپروائزر کمیٹیو ں کی جلد تشکیل نو کر کے انہیں موثر طریقے سے انہیں فعال کرنے کیلئے اقدامات کئے جا رہے ہیں ۔