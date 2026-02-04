ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں،دولہے کی شیروانی چھین لی گئی
عامر فاروق سے نقدی ،ثمر مہدی کی دکان سے 50ہزار روپے ،فون لوٹ لیا2گھروں میں چوریاں،نادرا آفس کے باہر سے بیگ ،3موٹر سائیکلیں غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی جاری وارداتوں کے دوران 3جنوبی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے عامر فاروق جو کہ اپنے دوست جس کی شادی تھی کا سوٹ لے کر جا رہا تھا سے دولہے کی 17ہزار روپے مالیت کی شیروانی اور 10ہزار روپے نقدی چھین لی،موضع سلکی کے ثمر مہدی کی دوکان میں داخل ہو کر دو نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر پچاس ہزار روپے نقدی و قیمتی موبائل چھین کر لے گئے ،جبکہ کنڈان خورد کے محمد آصف،عامر کالونی سلطان پور نون کے آفتاب احمدکے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر،70جنوبی کے حسن علی کا بیگ جس میں نقدی اور اہم کاغذات تھے۔
نادرہ آفس کے باہر سے چوری کر لیا گیا،یونیورسٹی روڈ سے فرقان ،کوٹمومن سے محسن رضا،مسلم ٹاؤن سے امان اﷲ کی موٹرسائیکلیں ،مبھارے خان کے محمد اسماعیل کے رقبہ سے لاکھوں روپے مالیت کی موٹریں و دیگر مشینری چوری ہو گئی جبکہ للیانی کے محسن علی ،اعوان کالونی کے عبدالوہاب،50شمالی کے محمد رمضان کے ڈیرہ سے 12لاکھ روپے مالیت کے مویشی نامعلوم افراد چوری کھول کرلے گئے پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔