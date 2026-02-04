غیر معیاری فاسٹ فوڈ تیار اور فروخت ،بیماریاں پھیلنے لگیں
چکن،مچھلی ، پیزے ، شوارمے نہایت کم قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر میں غیر معیاری فاسٹ فوڈ تیار کرنے والے ہوٹل اور اسٹالز شہریوں میں بیماریاں بانٹنے میں مصروف ہیں جبکہ انتظامیہ حکومتی قوانین پر عملدرآمد کروانے کیلئے سیاسی مداخلت کے باعث مکمل بے بس ہو چکی ہے ، چکن سمیت مچھلی و دیگر کھانے پینے کی غیر معیاری پیزے ، شوارمے نہایت کم قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں، ان چیزوں میں استعمال کیا جانے والا پنیر، مائیونیز، کیچپ وغیرہ غیر معیاری میٹریل سے تیار کیا جاتا ہے ، جسکے استعمال کی وجہ سے سانس، معدہ، گلے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، فوڈ اتھارٹی محض چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کر کارروائی ڈالنے میں مصروف ہے ، جبکہ خوبصورت ہوٹل بنا کر شہریوں کی صحت سے کھیلنے والے ان ہوٹلوں پر کسی قسم کی تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ شہر کے معروف بازاروں، محلوں میں اس قسم کے ہوٹل کھلے عام سبزیوں میں بیماریاں بانٹ رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان فاسٹ فوڈ کے مالکان کو بھی سیاسی سرپرستی حاصل ہے ، گولچوک، اردو بازار، کچہری بازار، سیٹلائٹ ٹاؤن، سٹی روڈ پر بنائے گئے یہ خوبصورت ہوٹل حکومت کے بنائے گئے سٹینڈرڈ کو ماننے کے لئے تیار نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر چکن سمیت دیگر مضر صحت میٹریل کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے ،شہریوں نے انتظامیہ کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ۔