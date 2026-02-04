آزادی کے متوالوں کاراستہ روکنابھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے ، اویس قاسم تلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ کشمیرسے بھارت کونکلناپڑیگااس حقیقت کوتسلیم کرنے میں بھارت کوہول اٹھ رہے ہیں اب آزادی کے متوالوں کاراستہ روکنابھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے۔۔۔
بھارت پاکستان کے خلاف ہمیشہ کی طرح گہری سازشوں میں مصروف ہے ان حالات میں قومی اتحادکی اشدضرورت ہے قوم کواپنی بہادرافواج پرفخرہے اوربائیس کروڑلوگ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں اورملکی سلامتی اوراستحکام کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ،انہوں نے کہاکہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی مددجاری رکھے گی ۔