صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی کے متوالوں کاراستہ روکنابھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے ، اویس قاسم تلہ

  • سرگودھا
آزادی کے متوالوں کاراستہ روکنابھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے ، اویس قاسم تلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ کشمیرسے بھارت کونکلناپڑیگااس حقیقت کوتسلیم کرنے میں بھارت کوہول اٹھ رہے ہیں اب آزادی کے متوالوں کاراستہ روکنابھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے۔۔۔

بھارت پاکستان کے خلاف ہمیشہ کی طرح گہری سازشوں میں مصروف ہے ان حالات میں قومی اتحادکی اشدضرورت ہے قوم کواپنی بہادرافواج پرفخرہے اوربائیس کروڑلوگ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں اورملکی سلامتی اوراستحکام کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ،انہوں نے کہاکہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی مددجاری رکھے گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال میں انتظامی امور بہتر بنانے کا حکم

انسداد پولیو مہم ، سو فیصد ہدف ہر صورت یقینی بنانے کا حکم

پتنگ بازی، پولیس بلا امتیاز کارروائی کریگی :اسماعیل کھاڑک

واسا کی غفلت ، مرکزی سپلائی لائن پھٹنے سے صاف پانی کا ضیاع

امدادی رقم میں خورد برد،سیلاب متاثرین سراپا احتجاج

سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر