دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑ نے کیلئے پور ی قو م متحد ہے ، شفقت عباس اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے بلوچستا ن میں دہشتگر د ی کے واقعات کی شد ید ا لفاظ میں مذ مت کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔۔

 دہشت گر د ی جیسے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑ نے کیلئے پور ی قو م متحد ہے دہشت گر د ی کے خاتمہ کیلئے پی ٹی آئی ہمیشہ ہی آواز بلند کرتی رہی ہے ا س وقت سندھ اور پنجا ب میں پی ٹی آ ئی کے را ہنما ؤ ں اور کا ر کنوں کی بلا جو از گر فتار یاں انتقا می سیاست ہے حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف با نی قا ئد عمران خا ن کی صحت سے متعلق خبر وں پر تشویش میں مبتلا ہے کیونکہ با نی چیئرمین عمران خا ن کی صحت کے حوا لہ سے کو ئی واضح صورتحا ل سامنے نہیں آ ر ہی ۔

 

