یو ر پی یونین اور بھا ر ت کے د ر میا ن فر ی ٹر یڈ معاہدہ پاکستا ن کے لیے چیلنج ہے ،مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
یو ر پی یونین اور بھا ر ت کے د ر میا ن فر ی ٹر یڈ معاہدہ پاکستا ن کے لیے چیلنج ہے ،مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہاہے کہ۔۔۔

یو ر پی یونین اور بھا ر ت کے د ر میا ن ایک فر ی ٹر یڈ ایگزیمنٹ پاکستا ن کے لیے ایک چیلنج ہے بھار ت میں بجلی گیس اور شرح سو د پاکستا ن کے مقا بلے میں بالکل کم ہے اور حکو مت ہندوستان 7فیصد سبسڈ ی دیتی ہے ا س لیے ا ب پاکستا نی بر آ مد کنندگا ن کیلئے اگلے سا ل میں ایکسپور ٹ کر نا مشکل چیلنج بن سکے گا و ز یر اعظم شہبازشر یف کی ٹیکس اصلا حا ت کیلئے 6نکا تی ٹیکس پالیسی کی منظور ی خوش آئند ہے لیکن ا س سلسلہ میں اعتما د میں لینے اور ا ن کی مشاور ت بھی ضرور ی ہے ٹیکس ڈھانچہ ساد ہ اور مو ثر بنا یاجا ئے اصلا حا ت کے عمل میں کا رو با ر ی برا د ر ی کی مشاو ر ت ضروری ہے ۔

 

