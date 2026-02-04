صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما پاکستان مسل لیگ ن مرزا محمد اسلام نے کہاہے کہ خیبرسے کراچی تک عوام نے پاکستان مسلم لیگ ن کوپانچ سا ل حکومت کر نے کا مینڈیٹ د یا ہے۔۔۔

 حکومت کی حالیہ کارکردگی ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہے حکومت نے ہرمحاذپربہترین کارکردگی کامظاہرہ کرتے ہو ئے ورثے میں ملے ہو ئے مسائل سے قوم کونجات د لا نے میں کامیابی حاصل کی ہے جو لوگ مڈٹرم الیکشن کی باتیں کررہے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کررہے ہیں۔ مڈٹرم الیکشن کی باتیں محض قیاس ارائیاں ہیں۔

 

 

