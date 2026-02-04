بچوں کی شرارت ،گھر کے سٹور میں آگ،50کا نقصان
ملٹری فارم روڈ پر آتشزدگی ، آگ پر قابو پا کر مزید نقصان سے بچا لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گھر میں بچوں کی شرارت کے باعث سٹور میں آگ بھڑک اٹھنے سے 50لاکھ کا سامان جل کر راکھ ہو گیا جس پر ریسکیو ٹیموں نے بروقت پا کر گھر کو مزید نقصان سے بچا لیا۔ذرائع کے مطابق ملٹری فارم روڈ پر مشہور کریانہ شاپ کے قریب گھر میں بچوں کی شرارت کے باعث سٹور نما کمرے میں آگ بھڑک اٹھنے سے سامان جل کر راکھ بن گیا۔جسکی اطلاع پر ریسکیو ٹیموں نے بروقت آگ پر قابو پا کر گھر کو مزید نقصان سے بچا لیا۔