لڑائی جھگڑے کے واقعات ،بچوں سمیت 6افراد پر تشدد
عمیر نے 12سالہ مبشر،ثقلین نے 8سالہ ایمان ،والدہ اقرائپر تشدد کیانجم وغیرہ کا حامد او ر بیٹے اظہر،عمرحیات کا فاطمہ پر تشدد،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لڑائی کے مختلف واقعات کے دوران محلہ شریف آباد میانی میں دوکان کے سامنے کھیلنے پر محمد عمیر نے 12سالہ مبشر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،101جنوبی میں بچوں کی لڑائی کے تنازعہ پر ثقلین نے آٹھ سالہ ایمان فاطمہ اور اسکی والدہ اقراء کو زدوکوب کرتے ہوئے گالم گلوچ کیا،15شمالی میں ویڈیو بنانے کے تنازعہ پر نجم وغیرہ نے حامد اور اسکے بیٹے اظہر کو سوٹے مار کر لہولہان کر دیا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ،چاہ ملک والا میں عمر حیات نے مکان کے تنازعہ پر بیوہ خاتون فاطمہ بی بی کو ہراسا ں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔