چار نوسرباز لاکھوں روپے کی موبائل اسیسریز لے اڑے
ٹرسٹ پلازہ کے محمد ارشد نے سامان منگوایا ،کارٹن دکان کے باہر پڑے تھےدکاندار کو باتوں میں لگاکر میموری کارڈز، یو ایس بیز، چارجرز اور موبائل غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چار نامعلوم افراد نوسربازی کے ذریعے لاکھوں روپے کی موبائل اسیسریز لے اڑے ، بتایا جاتا ہے کہ ٹرسٹ پلازہ کے محمد ارشد نے اپنی دوکان کا سامان منگوایا اور کاٹن دوکان کے باہر پڑے تھے اس اثناء میں چار نامعلوم افراد آئے جنہوں نے دوکاندار کو اپنی باتوں میں لگا کر ایک کاٹن غائب کر دیا جس میں پونے پانچ لاکھ روپے مالیت کے میموری کارڈز، یو ایس بیز، چارجرز اور موبائل کی دیگر اسسریز شامل تھی ، ملزمان رفوچکر ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا