سکولوں کے باہر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء فروخت
حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کرنا معمول بن کر رہ گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومتی احکامات کے باوجود تفریح یا چھٹی کے اوقات میں سکولوں کے باہر لگے ٹھیلوں پر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء وسیع پیمانے پر فروخت کی جا رہی ہیں، یہی نہیں بعض سکولوں کے عملہ کی ملی بھگت سے مذکورہ اوقات میں یہ ٹھیلے سکولوں کے اندر بھی سجا ئے جاتے ہیں، جبکہ اکثر پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں بالخصوص پسماندہ اور دیہی علاقوں کے سکولوں میں انتظامیہ کی طرف سے قائم کینٹینوں پر غیر معیاری اشیاء سستے داموں خرید مہنگی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے ، اور اس مجموعی صورتحال میں حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کرنا معمول بن کر رہ گیا ہے جس کے باعث طلباء و طالبات میں بیماریاں عام ہیں اور چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے صورتحا ل باعث تشویش بنتی جا رہی ہے شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لے کر فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔