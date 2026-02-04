صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کے باہر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء فروخت

  • سرگودھا
سکولوں کے باہر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء فروخت

حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کرنا معمول بن کر رہ گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومتی احکامات کے باوجود تفریح یا چھٹی کے اوقات میں سکولوں کے باہر لگے ٹھیلوں پر کھانے پینے کی انتہائی ناقص اشیاء وسیع پیمانے پر فروخت کی جا رہی ہیں، یہی نہیں بعض سکولوں کے عملہ کی ملی بھگت سے مذکورہ اوقات میں یہ ٹھیلے سکولوں کے اندر بھی سجا ئے جاتے ہیں، جبکہ اکثر پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں بالخصوص پسماندہ اور دیہی علاقوں کے سکولوں میں انتظامیہ کی طرف سے قائم کینٹینوں پر غیر معیاری اشیاء سستے داموں خرید مہنگی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے ، اور اس مجموعی صورتحال میں حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کرنا معمول بن کر رہ گیا ہے جس کے باعث طلباء و طالبات میں بیماریاں عام ہیں اور چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے صورتحا ل باعث تشویش بنتی جا رہی ہے شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لے کر فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر