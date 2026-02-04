صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ظفر کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم ،جگہ جگہ گندا پانی جمع

  • سرگودھا
ظفر کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم ،جگہ جگہ گندا پانی جمع

علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ، وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گنجان آبادی ظفر کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ علاقہ میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہے ، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ متعدد مرتبہ کارپوریشن ،ڈویژن و صوبائی حکام سے رجوع کیا جا چکا ہے مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی انہوں نے کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لے کر اقدامات اٹھانے اپیل کی ہے تا کہ علاقہ میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر ہو سکے ۔ اور علاقہ مکین وبائی امراض سے بچ سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت ریٹائر افسروں کے اعزاز میں تقریب

پنجاب کالجز فار بوائز کی 27ویں سالانہ کھیلوں کا شاندار افتتاح

ڈپٹی کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی‘ شہری مسائل کی فوری سماعت

گجرات ، سیکرٹری ہاؤسنگ کی سیوریج کا کام تیزکرنیکی کی ہدایت

ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

گجرات:ڈی سی اور ہیلتھ سی ای او کا پولیو ویکسینیشن کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر