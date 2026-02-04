ظفر کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم ،جگہ جگہ گندا پانی جمع
علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ، وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گنجان آبادی ظفر کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ علاقہ میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہے ، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ متعدد مرتبہ کارپوریشن ،ڈویژن و صوبائی حکام سے رجوع کیا جا چکا ہے مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی انہوں نے کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لے کر اقدامات اٹھانے اپیل کی ہے تا کہ علاقہ میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر ہو سکے ۔ اور علاقہ مکین وبائی امراض سے بچ سکیں۔