واگزار اراضی کا ریکارڈ آن لائن کرنے کیلئے اقدامات شروع

  • سرگودھا
واگزار اراضی کا ریکارڈ آن لائن کرنے کیلئے اقدامات شروع

دوبارہ قبضوں کی روک تھام کیلئے مانیٹرنگ کا مربوط نظام لانے کی تیاریاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت و سرکاری محکموں کے زیراستعمال اور حالیہ مہم کے دوران واگزار کروائی گئی اراضی کا ریکارڈ آن لائن کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے گئے ،ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے مختلف محکموں کے زیر قبضہ اراضی اور واگزار ہونیوالے وسیع و عریض سرکاری رقبہ جات کا ریکارڈ کمپوٹرائزڈ کرنے اورسرکاری اراضیوں کو نئے سرے سے لیز پر دینے اور استعمال کے معاملات کے علاوہ واگزار کروائی گئی جگہوں پر دوبارہ قبضوں کی روک تھام کیلئے مانیٹرنگ کا مربوط نظام لانے کیلئے اقدامات کا آغاز بھی کر دیا ہے جس کے تحت ضلعی سطح پراینٹی کرپشن اور ضلعی انتظامیہ کے افسران پر مشتمل سپیشل ویجی لینس سیل قائم کئے جائیں گے ،اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنرز سے مطلوبہ تفصیلات طلب کر لی گئیں اور جلد از جلد عملدرآمد یقینی بنانے کا کہا گیا ہے ۔ 

 

