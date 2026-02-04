پی ایچ پی سرگودھا کی جنوری کی کارکردگی رپورٹ جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ایچ پی سرگودھا نے ماہ جنوری 2026 کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی، جس کے مطابق ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم کے سلسلہ میں پنجاب ہائی وے پٹرولنگ سرگودھا کی پرفارمنس اس کے بارے میں بہت شاندار رہی۔۔۔
ایس پی پٹرولنگ راؤ کامران اختر نے بتایا کہ دورانِ چیکنگ79 اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفروران کو گرفتار کیاگیا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے 72922 چالان کیے گئے ،سپیڈ کیمرہ چیکنگ ٹیم نے 651 اوور سپیڈ گاڑیوں کو چالان کیا ،گیس سلنڈر کے غیر قانونی استعمال پر121 گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی ۔