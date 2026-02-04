صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی زیر صدارت آئی این وی آرکا اجلاس

  • سرگودھا
مردوخواتین ووٹرز کافرق کو کم کرنے اور ووٹرز کی آگاہی پرتبادلہ خیال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ارشد علی کی زیر صدارت آئی این وی آرکا اجلاس ہوا ۔ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر سمیت دیگر کمیٹی ممبران نے شرکت کی ۔ میٹنگ کا مقصد ضلع سرگودہا میں آئی این وی آر ( INVR)کے نفاذ کے منصوبے پر تبادلہ خیا ل کیا جاسکے ۔ میٹنگ میں خاص طورپر ضلع سرگودہا میں مردوخواتین ووٹرز کے درمیان موجود فرق کو کم کرنے اور ووٹرز کی آگاہی پرتبادلہ خیال کیاگیا ۔ اجلاس میں موجودہ مردوخواتین ووٹرز کے درمیان فرق سے متعلق اعداد وشمار پیش کئے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ضلع میں اس طرح کی مہم چلانے کی ضرورت ہے ۔ منیجر سندزار انسٹیٹیوٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ عوامی آگاہی کے لیے ذاتی وپیشہ ورانہ سطح پر بھر پور مدد فراہم کر یں گے ۔حال ہی میں پی بی ایس (PBS)کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا کے ساتھ تبادلہ خیال کیاگیا جس پر انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایم آر وی (MRV)منصوبوں میں ممکنہ ہاٹ اسپاٹس کو شامل کیا جائے گا۔ 

 

