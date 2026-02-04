صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پیپلز پارٹی جمہوریت کے تحفظ کیلئے ہر قربانی دینے کو تیار: مرزا نیاز بیگ

خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی سرگودھا ڈویژن کے جنرل سیکرٹری حاجی مرزا نیاز بیگ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے جو جمہوریت کی بقا کیلئے ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔

میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار و نظریات کی امین پیپلز پارٹی کی جڑیں عوام میں گہری ہیں اور پارٹی قیادت کا ہر قدم عوامی مفادات کیلئے ہی اٹھتا رہے گا۔انہوں نے کہا کہ قومی سیاست میں کرپشن، تشدد اور انتقامی کارروائیاں جمہوریت کیلئے زہرِ قاتل ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سیاسی کلچر میں آنے والی منفی تبدیلیوں نے ملک کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے ، جس کا ازالہ صرف اجتماعی سوچ اور مثبت سیاسی رویوں سے ممکن ہے ۔

 

