سلانوالی میں پانچ فروری یومِ یکجہتی کشمیر وقار سے منانے کا اعلان
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں پانچ فروری یومِ یکجہتی کشمیر انتہائی پروقار اور قومی جذبے کے تحت منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
اس موقع پر میونسپل کمیٹی سلانوالی میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوگی جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چوہدری محمد اکمل کریں گے ۔تقریب میں تحصیل سلانوالی کے تمام سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے سربراہان، اہم سیاسی و سماجی شخصیات، صحافی، وکلاء، علماء کرام اور سکول و کالجز کے طلبہ و طالبات شرکت کریں گے ۔تقریب کا آغاز صبح 9 بجے ہوگا جس کے بعد کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی، جس میں کشمیریوں کی جدوجہدِ آزادی کے حق میں نعرے بلند کئے جائیں گے ۔