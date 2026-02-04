صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ حسینیہ حنفیہ میں عالمہ طالبات کی اسناد تقسیم تقریب

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے قدیمی دینی ادارہ مدرسہ حسینیہ حنفیہ رجسٹرڈ سلانوالی میں فارغ التحصیل عالمہ فاضلہ طالبات کو اسناد کی تقسیم کے سلسلے میں خواتین کی ایک پروقار تقریب 8 فروری بروز اتوار کو منعقد ہوگی۔

تقریب میں معروف عالمات خطاب کریں گی جبکہ فارغ التحصیل طالبات کی حوصلہ افزائی کیلئے انہیں اسناد اور تحائف بھی دیے جائیں گے ۔ اس موقع پر طالبات کی دوپٹہ پوشی کی رسم بھی ادا کی جائے گی۔مدرسہ حسینیہ حنفیہ کے ناظمِ اعلیٰ پیر جی محمد افضل الحسینی نے کہا کہ یہ تقریب طالبات کیلئے باعثِ مسرت اور ان کی دینی خدمات کے اعتراف کا مظہر ہوگی۔

 

