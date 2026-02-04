صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسپورٹس ایکسپو فیسٹیول منعقد کرنے کا فیصلہ،کرکٹ،رسہ کشی اتھلیٹکس کے مقابلے ہونگے

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) محکمہ سپورٹس اور محکمہ پراسیکیوشن کے باہمی اشتراک سے ایک شاندار اسپورٹس ایکسپو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے ، جس میں کرکٹ میچ، رسہ کشی اور مختلف اتھلیٹکس مقابلے شامل ہوں گے۔

اس فیسٹیول کا مقصد محکموں کے درمیان باہمی تعاون، ہم آہنگی اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔یہ ایک منفرد اور خوش آئند اقدام ہے کہ نمائندگی پراسیکیوشن سرگودھا کے آفیشل اسٹاف کو پہلی مرتبہ دی جا رہی ہے ، جبکہ پراسیکیوشن سرگودھا کا عملہ بھی پہلی بار کسی دوسرے سرکاری ادارے کے ساتھ مل کر کرکٹ میچ میں شرکت کرے گا۔ 

 

