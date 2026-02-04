جوڈیشل کمپلیکس میں سکیورٹی چیک، پولیس لائنز اور تھانہ سٹی کا وزٹ
میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر آر آئی پولیس لائنز انسپکٹر ضرار خان اور ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر مبشر مقصود نے جوڈیشل کمپلیکس میانوالی کا وزٹ کیا۔
دوران وزٹ جوڈیشل کمپلیکس کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا، واچ ٹاور اور پولیس سیکیورٹی ڈیوٹی چیک کی گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود بخشی خانہ کو بھی چیک کیا گیا اور وہاں صفائی و سکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔آر آئی پولیس لائنز نے انچارج کمپلیکس کو سکیورٹی سخت رکھنے اور کمپلیکس میں داخل ہونے والے تمام افراد کی تلاشی کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔