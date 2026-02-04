شاہ پور شہر اور گردونواح میں ایک ہی وقت میں سحر و افطار کا فیصلہ
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور کے علمائے کرام کے متفقہ فیصلہ کے مطابق شاہ پور شہر اور گردونواح کے عوام کی سہولت کیلئے ایک ہی وقت میں سحر و افطار کئے جائیں گے۔۔۔
یہ بات صدر مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہ حاجی منیر احمد ناز نے علمائے کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کے موقع پر بتائی ، انہوں نے کہا کہ قبل ازیں ہر مسجد سے الگ الگ سحر و افطار کے اعلان ہوا کرتے تھے جس سے عوام بھی الجھن کا شکار رہتے تھے ،محفل میں موجود رانا ممتاز جھمٹ دیگر علمائے کرام نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک احسن اقدام ہے ۔جس سے امن و رواداری ، اخوت، محبت اور یگانگت کی فضا پیدا ہو گی ۔