صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور شہر اور گردونواح میں ایک ہی وقت میں سحر و افطار کا فیصلہ

  • سرگودھا
شاہ پور شہر اور گردونواح میں ایک ہی وقت میں سحر و افطار کا فیصلہ

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) شاہ پور کے علمائے کرام کے متفقہ فیصلہ کے مطابق شاہ پور شہر اور گردونواح کے عوام کی سہولت کیلئے ایک ہی وقت میں سحر و افطار کئے جائیں گے۔۔۔

 یہ بات صدر مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہ حاجی منیر احمد ناز نے علمائے کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کے موقع پر بتائی ، انہوں نے کہا کہ قبل ازیں ہر مسجد سے الگ الگ سحر و افطار کے اعلان ہوا کرتے تھے جس سے عوام بھی الجھن کا شکار رہتے تھے ،محفل میں موجود رانا ممتاز جھمٹ دیگر علمائے کرام نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک احسن اقدام ہے ۔جس سے امن و رواداری ، اخوت، محبت اور یگانگت کی فضا پیدا ہو گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر