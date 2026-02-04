بھیرہ میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر حتمی مراحل میں داخل ہو گئی مہر محمد نواز ایڈووکیٹ
بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بار بھیرہ کے بانی و سابق جنرل سیکرٹری مہر محمد نواز ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ بھیرہ میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس منصوبے کا سنگِ بنیاد بہت جلد رکھا جائے گا۔
وہ تحصیل کمپلیکس بھیرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ صدر بار بھیرہ مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ کی قیادت میں بار کے ایک وفد نے گزشتہ روز صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ اور صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال سے ملاقات کی، جس میں وکلاء کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ صوبائی وزراء نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔