کندیاں میں دودھ کے نام پر مضر صحت ٹی وائٹنرفروخت
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں شہر اور اس کے گرد و نواح میں ڈبوں میں پیک دودھ کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکاندار دودھ کے نام پر مضر صحت ٹی وائٹنر مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مشابہت رکھنے والے ناموں کے ٹی وائٹنر کو دودھ ظاہر کر کے فروخت کیا جا رہا ہے ، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ان غیر معیاری مصنوعات کے استعمال سے معدے ، جگر اور دیگر موذی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ جس کے باعث لوگ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔