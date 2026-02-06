صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں دودھ کے نام پر مضر صحت ٹی وائٹنرفروخت

  • سرگودھا
کندیاں میں دودھ کے نام پر مضر صحت ٹی وائٹنرفروخت

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں شہر اور اس کے گرد و نواح میں ڈبوں میں پیک دودھ کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکاندار دودھ کے نام پر مضر صحت ٹی وائٹنر مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مشابہت رکھنے والے ناموں کے ٹی وائٹنر کو دودھ ظاہر کر کے فروخت کیا جا رہا ہے ، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ان غیر معیاری مصنوعات کے استعمال سے معدے ، جگر اور دیگر موذی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ جس کے باعث لوگ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ