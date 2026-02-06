واں بھچراں میں تجاوزات کے خلاف دوبارہ آپریشن
میانوالی (نامہ نگار)واں بھچراں میں عوامی شکایات پر پیرا فورس کی جانب سے ایک بار پھر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی،اشاروں اور جہاز چوک کے اطراف غیر قانونی طور پر کھڑی فروٹ و سبزی ریڑھیاں اور پھٹے تھڑے ہٹا دیے گئے ۔
ذرائع کے مطابق قبل ازیں بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے متعدد بار آپریشن کیا جا چکا ہے ، تاہم ریڑھی بان بار بار چوکوں اور چوراہوں پر دوبارہ ناجائز قبضہ جما لیتے ہیں۔ اس بار تجاوزات کرنے والوں کو آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے واضح کر دیا گیا ہے کہ آئندہ خلاف ورزی پر پرچے اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔اور کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کو تجاوزات سے پاک رکھا جائے گا تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت، تحفظ اور صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے ۔