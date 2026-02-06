کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی ، اسسٹنٹ کمشنر نے قیادت کی، تاجروں،شہریوں کی شرکت
بھلوال(نمائندہ دنیا ) یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز ہرل نے کی ریلی میں، انجمن تاجران کے عہدیداران شریک ہوئے ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کی کثیرتعداد نے بھی ریلی میں شرکت کی۔
بھلوال ریلی میونسپل کمیٹی دفتر سے شروع ہوئی بازار کا چکر لگا کر اختتام پذیر ہوگئی ریلی کے شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الااﷲ کے نعرے لگائے ریلی میونسپل کمیٹی دفتر سے شروع ہوئی بازار کا چکر لگا کر اختتام پذیر ہوگئی۔