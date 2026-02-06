اوورلوڈ ٹرالرز سے میانوالی کی مرکزی شاہراہیں تباہ، نوٹس مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دنیا)میانوالی ضلع بھر میں اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی مرکزی شاہراہیں چند ہی ماہ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی بڑی وجہ غیر قانونی اوورلوڈنگ ہے ۔
تفصیلات کے مطابق 35 ٹن وزن کی اجازت رکھنے والے ٹرالرز 80 ٹن تک سامان لوڈ کر کے سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، جس سے سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک اور پٹرولنگ پولیس صرف چھوٹی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے جبکہ بڑے ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی سے گریز کیا جا رہا ہے ، جس میں مبینہ طور پر چند کرپٹ اہلکاروں کی ملی بھگت شامل ہے ۔