ازم معاشرے کیلئے ناسور انصاف و میرٹ میں بڑی رکاوٹ:ملک احسن کلیار

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)سماجی رہنما حاجی ملک احسن کلیار نے ٹاؤٹ ازم کو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاؤٹ کلچر جرائم کے فروغ، ناانصافی اور میرٹ کی پامالی کا سبب بن رہا ہے ۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں ٹاؤٹوں کی رسائی انصاف کی فراہمی اور شہری حقوق کے لیے زہرِ قاتل ہے ۔ یہ نام نہاد بااثر افراد ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ نظام ہمیں انگریز دور سے ورثے میں ملا، جسے آج بھی کچھ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

 

