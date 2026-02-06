صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم ملزم 8 سالہ بچے سے موبائل چھین کر فرار ہو گیا

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلعی ہیڈ کوارٹر جوہرآباد کے علاقہ سول لائن کی اضافی آبادی میں نامعلوم شخص نے گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے 8 سالہ بچے سے قیمتی موبائل فون چھین لیا اور فرار ہو گیا۔

سٹی پولیس نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔ فوٹیج کے مطابق ملزم کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہے ، جس نے گرے رنگ کے کپڑے ، ٹوپی اور چپل پہن رکھی ہے ۔بچے کے والدین نے ملزم کی نشاندہی یا گرفتاری میں مدد کرنے والے شخص کے لیے 10 ہزار روپے نقد اور وہی موبائل انعام دینے کا اعلان کیا ہے ۔

 

