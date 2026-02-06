یوم یکجہتی کشمیر پر میونسپل کمیٹی سلا نوالی کے جناح ہال میں پر وقار تقریب
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) سلانوالی میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش و جذبہ سے منایا گیا اس سلسلہ میں میونسپل کمیٹی کے جناح ہال میں ایک پر وقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
جس میں چوہدری محمد اکمل اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلانوالی ڈی ایس پی سرکل سلانوالی شاہد عنایت بھٹی چیف آفیسر ایم سی چوہدری عبدالرزاق صحافیوں اور شہر کی اہم شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر چوہدری محمد اکمل نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط اور کشمیری مظلوم بھائیوں پر بھارتی افواج کی ظالمانہ کاروائیاں ناقابل برداشت ہیں ۔