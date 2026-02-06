میونسپل کمیٹی کالاباغ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی نکالی گئی
کالاباغ (نمائندہ دنیا )ملک بھر کی طرح کالاباغ میں بھی میونسپل کمیٹی کالاباغ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے مو قع پر عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی کی قیادت سب انجینئر عامر مرتضی نے کی۔تفصیلات کے مطابق مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کیلئے ریلی ایم سی آفس سے شروع ہوئی۔
ریلی لاری اڈا سے ہوتی ہوئی گھوڑا چوک پر پہنچی اور وہاں پر اختتا م پذیر ہوئی۔ریلی کے شرکاء نے کشمیر یوں کے حق میں فلگ شگاف نعرے لگائے ۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیری و پاکستانی پرچم،بنیرز، پینا فلیکسسز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کے حق میں نعرے درج تھے ۔ ریلی کے اختتام پر کشمیریوں کی آزادی اور ملک و قوم کی سلامتی کیلئے اجتماعی دعا کرائی گئی۔