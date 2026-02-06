یوم یکجہتی کشمیر :کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک ریلی
کلورکوٹ(نما ئندہ دنیا )یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں شہریوں، سیاسی ، مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی ،تفصیلات کے مطابق پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں جماعت اسلامی ضلع بھکر کے امیر سید افتخار حسین شاہ ویگر مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت میں کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے لیکر کلورکوٹ کے ریلوے پھاٹک تک ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلعی امیر سید افتخار حسین شاہ ودیگر نے کہا کہ محنتیں رنگ لائیں گی اور انشاء اﷲ ایک دن مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا ۔