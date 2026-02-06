صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم یکجہتی کشمیر :کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک ریلی

  • سرگودھا
یوم یکجہتی کشمیر :کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک ریلی

کلورکوٹ(نما ئندہ دنیا )یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے ریلوے پھاٹک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں شہریوں، سیاسی ، مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی ،تفصیلات کے مطابق پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں جماعت اسلامی ضلع بھکر کے امیر سید افتخار حسین شاہ ویگر مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت میں کلورکوٹ کے دھوبی چوک سے لیکر کلورکوٹ کے ریلوے پھاٹک تک ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلعی امیر سید افتخار حسین شاہ ودیگر نے کہا کہ محنتیں رنگ لائیں گی اور انشاء اﷲ ایک دن مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ