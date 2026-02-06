مسلم لیگ ن کشمیریوں کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی تسلط اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ناقابلِ قبول ہیں۔
کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور مسلم لیگ (ن) کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر پوری پاکستانی قوم کشمیری عوام کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے ۔ جو دہائیوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔