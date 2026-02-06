صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ گینگ گرفتار، لاکھوں مالیت کا مسروقہ سامان برآمد

  • سرگودھا
شاہ گینگ گرفتار، لاکھوں مالیت کا مسروقہ سامان برآمد

خوشاب (نمائندہ دُنیا)سٹی پولیس جوہرآباد نے چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث بدنام زمانہ شاہ گینگ کو گرفتار کر لیا۔

پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے 9 تولہ طلائی زیورات، 2 لاکھ 93 ہزار روپے نقدی اور مجموعی طور پر 37 لاکھ 93 ہزار روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کر لیا ہے ۔تھانہ سٹی جوہرآباد میں پریس بریفنگ کے دوران حکام نے بتایا کہ شاہ گینگ کے خلاف ڈکیتی اور راہزنی کے کئی مقدمات درج تھے۔ اور اس کی گرفتاری پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی۔

 

