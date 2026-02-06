صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کشمیری بہن بھائیوں کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ،حمید ساند اور محمد طاہر سیالوی

موچھ (نمائندہ دنیا)سماجی شخصیت حمید ساند اور محمد طاہر سیالوی نے یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ظلم کی سیاہ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سحر ضرور طلوع ہوتی ہے ۔

ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو یومِ یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ مسئلہ کشمیر آج بھی ایک متنازع اور حل طلب مسئلہ ہے ۔ 

 

