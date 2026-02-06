ۢۢیومِ یکجہتی کشمیر، بھیرہ پریس کلب میں پروقار تقریب
بھیرہ (نامہ نگار)یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ،تقریب میں سماجی شخصیات، شہریوں اور پریس کلب کے ارکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کشمیری عوام سے بھرپور اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے ان کی طویل جدوجہدِ آزادی اور لازوال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے حقِ خودارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔