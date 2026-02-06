کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لارہی ہے ، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے کشمیر جنت نظیر ہے کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لارہی ہے اور پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح اجاگر کیا جارہا ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کشمیر آزاد ہوکر رہے گا ۔
پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کی ضلعی جنرل سیکرٹری شازیہ بانو نے یوم کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلہ پر دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق اس مسئلہ کو حل کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے آج دنیا بھارت کو کشمیر میں مداخلت سے باز رکھنے کیلئے دباؤ بڑھا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ فوجی دہشتگردی کے باوجود بھارت کشمیر کے ایک انچ حصہ پر بھی فوجی دہشتگردی کے ذریعے اپنی حاکمیت قائم نہیں کرسکا ۔