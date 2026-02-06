صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لارہی ہے ، شازیہ بانو

  • سرگودھا
کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لارہی ہے ، شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے کشمیر جنت نظیر ہے کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لارہی ہے اور پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح اجاگر کیا جارہا ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کشمیر آزاد ہوکر رہے گا ۔

 پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کی ضلعی جنرل سیکرٹری شازیہ بانو نے یوم کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلہ پر دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق اس مسئلہ کو حل کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے آج دنیا بھارت کو کشمیر میں مداخلت سے باز رکھنے کیلئے دباؤ بڑھا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ فوجی دہشتگردی کے باوجود بھارت کشمیر کے ایک انچ حصہ پر بھی فوجی دہشتگردی کے ذریعے اپنی حاکمیت قائم نہیں کرسکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ