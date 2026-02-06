واپڈا تنصیبات کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات ،کیسز زیر التواء،سی او فیسکو نے انتظامیہ سے رجوع کر لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو فیسکو کی طرف سے واپڈا تنصیبات کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات کے کیسز التواء کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو فوری طور پر عملدرآمد کروانے کیلئے رجوع کرلیا گیا۔
بتایا گیا ہے کہ الیکٹریسٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے ٹرانسفارمرز’ کھمبوں اور دیگر تنصیبات کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کر کے شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والوں کونوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں اورواپڈا افسران کی طرف سے قانونی کاروائی کی بھجوائی گئی سفارشات پر محکمہ ریونیو اور پولیس عملدرآمد نہیں کر رہے ،لہذا فوری ایکشن کروایا جائے ۔