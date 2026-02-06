صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا تنصیبات کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات ،کیسز زیر التواء،سی او فیسکو نے انتظامیہ سے رجوع کر لیا

  • سرگودھا
واپڈا تنصیبات کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات ،کیسز زیر التواء،سی او فیسکو نے انتظامیہ سے رجوع کر لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو فیسکو کی طرف سے واپڈا تنصیبات کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات کے کیسز التواء کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو فوری طور پر عملدرآمد کروانے کیلئے رجوع کرلیا گیا۔

بتایا گیا ہے کہ الیکٹریسٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے ٹرانسفارمرز’ کھمبوں اور دیگر تنصیبات کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کر کے شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والوں کونوٹسز جاری کئے جا چکے ہیں اورواپڈا افسران کی طرف سے قانونی کاروائی کی بھجوائی گئی سفارشات پر محکمہ ریونیو اور پولیس عملدرآمد نہیں کر رہے ،لہذا فوری ایکشن کروایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ