انڈسٹر ی کی طرح کسا نو ں کو بھی ریلیف د یا جا ئے ، مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے حکو مت سے مطالبہ کیا ہے کہ انڈسٹر ی کی طرح کسا نو ں کو بھی ریلیف د یا جا ئے کسا ن قومی معیشت میں ر یڑھ کی ہڈ ی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
لیکن ا سو قت بڑھتے ہو ئے زرعی مدا خل مہنگی کھا د بیج شعبہ زرا عت کے لیے مشکلا ت کا با عث بنے ہو ئے ہیں پہلے کسا نو ں کو سیلا ب نے ما را اب حکومت شعبہ ز ر اعت کی طرف کو ئی خصوصی تو جہ نہیں د ے ہی ضرور ت ا س امر کی ہے کہ حکو مت شعبہ زر اعت سے وابستہ لوگوں کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ ریلیف د ے ۔