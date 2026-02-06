صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کشمیری بھا ئیوں کی سیاسی اخلاقی حما یت جا ر ی ر کھے گی،عمران حسن اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہا ہے کہ 5فرور ی یو م یک جہتی کشمیر پا کستا ن کی قو می تاریخ میں محض ایک علامتی د ن نہیں بلکہ یہ د ن ہما ر ے اجتماعی شعور نظریاتی وابستگی اور مظلو م کشمیر ی عوا م کے ساتھ غیرمتزلزل عہد کی یا د د ہا نی ہے ۔

ہماری سیاست کی بنیا د ہی مظلو م عوام کے حقوق جمہور ی اقدار اور حق خو د ارا د یت کے ا صو ل پر ر کھی گئی ہے ، جماعت اسلامی اپنے کشمیری بھا ئیوں کی سیاسی اخلاقی حما یت جا ر ی ر کھے گی۔

 

