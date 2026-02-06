شرح سو د میں کمی کر کے ا سے 6فیصد تک لا یا جا ئے ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم کا کا ر و با ر ی بر اد ر ی کے مطالبہ شرح سود میں کمی کو تسلیم کر تے ہو ئے۔۔۔
گو ر نر سٹیٹ بینک کو معیشت کو سہا را د ینے کیلئے شر ح سود میں کمی کی ہدا یت خوش آئند ہے شرح سو د میں کمی کر کے ا سے 6فیصد تک لا یا جا ئے تو معیشت مستحکم ہو نے کے ساتھ ساتھ پا کستا ن کی ایکسپور ٹ بھی بڑھے گی پیداوا ر ی لا گت میں کمی بہت ضرور ی ہے کا ر و با ر ی بر اد ر ی کا یہ مطالبہ ز مینی حقا ئق کے عین مطا بق ہے ۔