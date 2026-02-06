صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شرح سو د میں کمی کر کے ا سے 6فیصد تک لا یا جا ئے ،شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
شرح سو د میں کمی کر کے ا سے 6فیصد تک لا یا جا ئے ،شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم کا کا ر و با ر ی بر اد ر ی کے مطالبہ شرح سود میں کمی کو تسلیم کر تے ہو ئے۔۔۔

 گو ر نر سٹیٹ بینک کو معیشت کو سہا را د ینے کیلئے شر ح سود میں کمی کی ہدا یت خوش آئند ہے شرح سو د میں کمی کر کے ا سے 6فیصد تک لا یا جا ئے تو معیشت مستحکم ہو نے کے ساتھ ساتھ پا کستا ن کی ایکسپور ٹ بھی بڑھے گی پیداوا ر ی لا گت میں کمی بہت ضرور ی ہے کا ر و با ر ی بر اد ر ی کا یہ مطالبہ ز مینی حقا ئق کے عین مطا بق ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ