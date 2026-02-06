گورنمنٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقادکیا گیا۔
رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید اور میڈیکل سپرٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد سہیل خواجہ کی قیادت میں او پی ڈی سے سول اسپتال چوک تک یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکا لی گئی ،اس موقع پر رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید،ایم ایس ڈاکٹر محمد سہیل خواجہ اور دیگر نے کہا کہ کشمیری کی آزا دی تک جدوجہد جاری رہے گی، ڈاکٹروں،نرسز اور دیگر عملہ نے بھی ریلی نکا لی۔