کشمیر پاکستا ن کی شہ ر گ ہے تسنیم ا حمد قریشی اور دیگر کی گفتگو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مرا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستا ن کی شہ ر گ ہے۔
5فرور ی یو م یکجہتی کشمیر پا کستا ن کی قو می تاریخ میں محض ایک علامتی د ن نہیں بلکہ یہ د ن ہما ر ے اجتماعی شعور نظریاتی وابستگی اور مظلو م کشمیر ی عوا م کے ساتھ غیرمتزلزل عہد کی یا د د ہا نی ہے یہ و ہ د ن ہے جب پا کستا ن کے عوا م سیاسی قیا د ت سو ل سوسائٹی اور ریاستی ا دا ر ے ایک آواز بن کر دنیا کو یہ پیغا م دیتے ہیں کہ کشمیر ایک زند ہ مسئلہ ہے ایک نا مکمل ایجنڈا ہے ایک ایسی جد و جہد ہے جسے طاقت جبر اور خا مو شی سے ختم نہیں کیا جا سکتا ۔