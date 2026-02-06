صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر پاکستا ن کی شہ ر گ ہے تسنیم ا حمد قریشی اور دیگر کی گفتگو

  • سرگودھا
کشمیر پاکستا ن کی شہ ر گ ہے تسنیم ا حمد قریشی اور دیگر کی گفتگو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مرا ن شہزاد تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستا ن کی شہ ر گ ہے۔

 5فرور ی یو م یکجہتی کشمیر پا کستا ن کی قو می تاریخ میں محض ایک علامتی د ن نہیں بلکہ یہ د ن ہما ر ے اجتماعی شعور نظریاتی وابستگی اور مظلو م کشمیر ی عوا م کے ساتھ غیرمتزلزل عہد کی یا د د ہا نی ہے یہ و ہ د ن ہے جب پا کستا ن کے عوا م سیاسی قیا د ت سو ل سوسائٹی اور ریاستی ا دا ر ے ایک آواز بن کر دنیا کو یہ پیغا م دیتے ہیں کہ کشمیر ایک زند ہ مسئلہ ہے ایک نا مکمل ایجنڈا ہے ایک ایسی جد و جہد ہے جسے طاقت جبر اور خا مو شی سے ختم نہیں کیا جا سکتا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ