حکو مت فی الفور نا م نہا د غزہ امن بو ر ڈ سے نکلے ،ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ حکو مت فی الفور نا م نہا د غزہ امن بو ر ڈ سے نکلے کیونکہ ا س امن بور ڈ میں مظلو م اور مقتو ل کی نمائند گی نہیں بلکہ غزہ کے مظلو م انسا نو ں کے خو ن سے ہاتھ ر نگنے وا لا نیتن یا ہو اور ا س کے سہو لت کا ر بھی موجود ہیں۔
پی ٹی آئی امریکا کے چین کو گھیرنے اور محدود کر نے کے منصو بے کو مسترد کرتی ہے۔ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمرا ن خا ن کا علا ج کے ساتھ ساتھ فور ی ر ہا ئی بھی بہت ضرور ی ہے عمران خا ن کا طبی معا ئنہ شو کت خانم اور شفاہسپتا ل کے ڈا کٹر وں سے کرایا جا ئے ۔