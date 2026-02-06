خوشاب میں کشمیر ریلی،شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی
خوشاب (نمائندہ دُنیا)یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر قیادت کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیااللہ، ضلعی افسران، میڈیا نمائندگان، طلبہ و طالبات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ریلی کا آغاز ڈپٹی کمشنر آفس خوشاب سے ہوا، جو ڈی پی او آفس روڈ سے ہوتی ہوئی کلمہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے آغاز پر کشمیری شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔شرکاء نے کشمیر کی آزادی، حقِ خودارادیت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے ۔