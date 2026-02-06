صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں کشمیر ریلی،شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی

  • سرگودھا
خوشاب میں کشمیر ریلی،شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی

خوشاب میں کشمیر ریلی،شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی شرکاء کے کشمیر کی آزادی، حقِ خودارادیت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے

خوشاب (نمائندہ دُنیا)یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر قیادت کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیااللہ، ضلعی افسران، میڈیا نمائندگان، طلبہ و طالبات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ریلی کا آغاز ڈپٹی کمشنر آفس خوشاب سے ہوا، جو ڈی پی او آفس روڈ سے ہوتی ہوئی کلمہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے آغاز پر کشمیری شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔شرکاء نے کشمیر کی آزادی، حقِ خودارادیت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ