صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سلانوالی کی تزین و آرائش جاری

  • سرگودھا
وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سلانوالی کی تزین و آرائش جاری

جناح فیملی چلڈرن پارک ، بے نظیر پارک کی رینوویشن مکمل کر لی گئی سلانوالی شاہین آباد روڈ، فاروقہ روڈ،کچہری روڈ پر کام مکمل:محمد اکمل

سلانوالی (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سلانوالی شہر کی تزین و آرائش اور خوبصورتی کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناح فیملی چلڈرن پارک اور بے نظیر پارک کی رینوویشن مکمل کر لی گئی ہے ۔پارکوں میں بچوں کے لیے جدید جھولے نصب کر دیے گئے ہیں، بہترین لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے اور خوبصورت پھولدار و سایہ دار درخت لگا دیے گئے ہیں۔ کچہری روڈ پر واقع کلمہ چوک کو جدید انداز میں سجایا گیا ہے ، جو رات کے وقت نہایت دلکش منظر پیش کرتا ہے ۔اسی طرح چوک بلاک نمبر 3 اور چوک بازار نمبر 2 میں قائم مونومینٹس کو خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا ہے ۔ خاص طور پر چوک بلاک نمبر 3 میں درختوں پر کی گئی لائٹنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے ۔ سلانوالی شاہین آباد روڈ، فاروقہ روڈ اور کچہری روڈ پر بھی تزین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ، جبکہ جلد ہی شہر کی تمام اہم شاہراہوں کو جدید سٹریٹ لائٹس سے روشن کر دیا جائے گا۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں اور سرکاری املاک کا خاص خیال رکھیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ