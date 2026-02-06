بہن کو زخمی کر کے فرار ہونے والا مفرور بھائی گرفتار
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی کہ نواح میں غیرت کے نام پر حقیقی بہن کو فائرنگ کر کے زخمی کر کے فرار ہونے والا مفرور بھائی گرفتار پولیس نے وقوعہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز بندوق 12 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا تفصیلات کے مطابق سلانوالی کے نواحی چک نمبر 141 شمالی کے رہائشی قمر شہزاد نے گزشتہ ماہ اپنی حقیقی بہن 22 سالہ مہرین بی بی کو غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا اور جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا تھا واقعہ کے مقدمہ کے اندراج کے لیے جب کوئی وارث سامنے نہ آیا تو پولیس نے اپنے ہی پولیس آفیسر فیصل اعجاز کی مدعیت میں اقدام قتل کے الزام میں ملزم قمر شہزاد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا گزشتہ روز پولیس نے مفرور ملزم کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر اسلحہ ناجائز بندوق 12 بور برآمد کر کے ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔