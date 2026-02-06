تیز رفتار کار کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مظفرگڑھ روڈ پر ڈسٹرکٹ پولیس لائن کے قریب سیم پل کے مقام پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔متوفی کی شناخت 24 سالہ محمد عاصم کے نام سے ہوئی، جو چک 51/12 کا رہائشی تھا اور زمان کالونی مدینہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل مکینک کی دکان چلاتا تھا۔حادثے کے بعد نعش کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔