صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار کار کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا

  • سرگودھا
تیز رفتار کار کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا

تیز رفتار کار کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیامظفرگڑھ روڈ پر حادثہ،24 سالہ محمد عاصم موقع پر دم توڑ گیا،ڈرائیور فر ار

خوشاب (نمائندہ دُنیا)مظفرگڑھ روڈ پر ڈسٹرکٹ پولیس لائن کے قریب سیم پل کے مقام پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔متوفی کی شناخت 24 سالہ محمد عاصم کے نام سے ہوئی، جو چک 51/12 کا رہائشی تھا اور زمان کالونی مدینہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل مکینک کی دکان چلاتا تھا۔حادثے کے بعد نعش کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ